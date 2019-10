MADRI (Reuters) - O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse nesta segunda-feira que não prevê a entrada da zona do euro em recessão, mas estima que o bloco terá menor crescimento econômico por um período mais longo.

No mês passado, o BCE cortou as taxas de juros a território ainda mais negativo e prometeu a compra de títulos por tempo indefinido, numa tentativa de reverter a desaceleração renovada da economia da zona do euro, quase uma década após a crise da dívida do bloco.

De Guindos disse que as últimas notícias sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China foram positivas. No entanto, ele afirmou que a rentabilidade e valorizações baixas entre os bancos da zona do euro estão entre as principais vulnerabilidades, dificultando uma consolidação inevitável no setor.

(Por Jesús Aguado e Clara-Laeila Laudette)