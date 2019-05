Por Tim Reid

LOS ANGELES (Reuters) - O pré-candidato presidencial democrata Beto O'Rourke contratou Jeff Berman, um dos arquitetos da vitória presidencial de Barack Obama em 2008, como seu conselheiro principal, informou sua campanha nesta quinta-feira.

Berman é um especialista no sistema complexo por meio do qual o Partido Democrata distribui delegados durante a disputa pela candidatura presidencial. Sua contratação como conselheiro principal para estratégia para delegados indica que O'Rourke se prepara para uma longa batalha pela conquista de delegados com os 22 postulantes já declarados à cabeça da chapa democrata.

Berman é o segundo ex-assessor de Obama a se unir à campanha do ex-parlamentar do Texas – Jen O'Malley Dillon se tornou gerente de campanha de O'Rourke's em março.

"Jeff foi uma das primeiras pessoas que procurei quando subi a bordo porque a estratégia para delegados é crítica para nossa estratégia geral", explicou Jen em um comunicado.

Ao contrário do sistema de indicação republicano, no qual os delegados da maioria dos Estados é distribuída através de um sistema 'o vencedor leva tudo', os democratas distribuem delegados de forma proporcional. Isso significa que um pré-candidato não precisa necessariamente vencer eleições primárias e convenções partidárias individuais para acumular delegados.

A contratação de Jen e Berman reflete os esforços de O'Rourke para usar uma abordagem mais tradicional em sua disputa pela Casa Branca depois de tentar uma estratégia menos estruturada para sua campanha fracassada pelo Senado norte-americano no ano passado.

Berman também foi estrategista para delegados de Hillary Clinton em sua disputa pela Presidência em 2016.

O'Rourke gerou muita publicidade e entusiasmo ao entrar na corrida presidencial, em março, mas nas pesquisas de opinião mais recentes mostrou dificuldade para se descolar de um segundo escalão de pré-candidatos que aparece bem atrás do favorito ex-vice-presidente Joe Biden e de Bernie Sanders, senador do Vermont.

Mas uma pesquisa CNN da semana passada mostrou O'Rourke como o candidato democrata que derrotaria o presidente republicano Donald Trump em um confronto direto.