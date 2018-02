WASHINGTON (Reuters) - O governo Donald Trump está pedindo ao Congresso 2,175 bilhões de dólares para ajudar a pagar pela nova sede do FBI em 2018, disseram autoridades do Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta segunda-feira.

As autoridades disseram que estão solicitando todo o dinheiro de uma vez só para um novo prédio no mesmo local da sede atual, no centro de Washington.

O FBI está sediado em um prédio da década de 1970 que possui redes projetadas para prender pedras que caem e é pequeno demais para conter a força de trabalho em expansão.

O governo Trump rejeitou em julho um plano para substituir a sede do FBI e acabou com um esforço de anos para encontrar um novo lar para a agência de combate ao crime.

O custo projetado para reconstruir a sede é de 3,3 bilhões de dólares.

(Reportagem de Sarah N. Lynch)