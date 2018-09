BERLIM (Reuters) - Um alemão de 22 anos morreu durante a noite na cidade de Koethen, no leste do país, e dois afegãos foram detidos sob suspeita de tê-lo matado, disseram neste domingo a polícia e o Ministério Público.

"Neste contexto, dois afegãos foram provisoriamente detidos sob suspeita de homicídio", disseram a polícia e o Ministério Público em um breve comunicado.

"Interrogatórios e investigações continuam e estão sendo conduzidos em todas as direções", acrescentaram. "As razões e as circunstâncias concretas do incidente ainda não são conhecidas."

A Alemanha foi abalada pelos mais violentos protestos de direita em décadas após a morte de outro alemão em 26 de agosto na cidade de Chemnitz, a sudeste de Koethen, pela qual dois requerentes de asilo - um sírio e um iraquiano - foram presos.

O país está profundamente dividido em relação à decisão da chanceler Angela Merkel, de permitir a entrada de mais de um milhão de migrantes em 2015, muitos deles refugiados de guerras na Síria, no Iraque e no Afeganistão.

Uma discussão sobre a veracidade dos relatos de que partidários da extrema direita perseguiram os imigrantes em Chemnitz inflamou as tensões sobre a imigração na "grande coalizão" de Merkel apenas dois meses após ela ter chegado a uma trégua com seu partido irmão da Baviera sobre o mesmo problema.

(Por Thorsten Severin)