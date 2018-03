Por Gina Cherelus e Jonathan Allen

(Reuters) - Ao menos duas pessoas foram mortas a tiros em um dormitório na Central Michigan University, no Estado norte-americano de Michigan, nesta sexta-feira, no que autoridades disseram ser uma questão doméstica e a polícia estava perseguindo um suspeito.

As duas vítimas, que não eram estudantes, foram encontradas dentro do hall residencial da universidade, localizada 200 km a noroeste de Detroit, de acordo com o policial universitário Larry Klaus. Ele identificou o suspeito como James Eric Davis Jr., de 19 anos.

"Nosso campus está seguro", disse Klaus em entrevista coletiva nesta sexta. "Estamos classificando isso neste momento de uma questão doméstica do tipo familiar", acrescentou. A universidade disse que ninguém se feriu no tiroteio.

O incidente acontece cerca de duas semanas depois que 17 estudantes e professores morreram em um ataque com tiros em um escola na Flórida.

As identidades das duas vítimas de Michigan, assim como detalhes como se o agressor é um estudante e o tipo de arma que ele usou, não foram imediatamente divulgados.

Klaus disse a jornalistas que Davis entrou em contato com a polícia da universidade na noite de quinta-feira e foi levado a um hospital por conta de uma aparente overdose ou "má reação a drogas".

O hospital não tem nenhum registro de que Davis tenha sido um paciente da unidade, disse a porta-voz Rachel Blizzard por email.

Davis é considerado "armado e perigoso", e a polícia do campus está investigando o caso, assim como as polícias local e estadual, disseram autoridades da universidade.

O Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos disse no Twitter que está enviando agentes especiais para ajudar.