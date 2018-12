Por Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão registrou a maior contração em mais de quatro anos no terceiro trimestre uma vez que as empresas reduziram os gastos, ameaçando refrear as perspectivas de investimento em 2019 conforme o país enfrenta a desaceleração do crescimento global e os atritos comerciais.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão encolheu a uma taxa anualizada de 2,5 por cento no trimestre entre julho e setembro, pior contração desde o segundo trimestre de 2014, ante crescimento de 2,8 por cento no segundo trimestre, mostraram dados revisados do Escritório do Gabinete.

O recuo, em parte devido a uma série de desastres naturais que forçaram as fábricas a cortar a produção, foi mais forte do que a estimativa inicial de contração de 1,2 por cento e contra a expectativa de economistas de declínio de 1,9 por cento.

O componente de gastos de capital do PIB caiu 2,8 por cento ante o segundo trimestre, pior do que o declínio de 1,6 por cento esperado e do que a preliminar de recuo de 0,2 por cento.

O número revisado do PIB se traduz em uma contração de 0,6 por cento sobre o trimestre anterior em termos reais e ajustados aos preços, contra leitura preliminar de queda de 0,3 por cento e estimativa de economistas de recuo de 0,5 por cento.