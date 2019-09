Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações de várias companhias chinesas negociadas nos Estados Unidos recuavam nesta sexta-feira, depois de notícias de que o governo de Donald Trump está considerando deslistar as empresas daquele país da bolsas de valores dos EUA.

A Casa Branca estava considerando a possibilidade de deslistar as empresas chinesas das bolsas de valores dos EUA, disse uma fonte informada sobre o assunto à Reuters. Tal movimento seria uma escalada radical das tensões comerciais entre os dois países.

As ações do Alibaba, com sede em Hangzhou, Zhejiang, atingiram o nível mais baixo de seis semanas em 163,15 dólares, mas reduziram a queda e eram negociadas em baixa de 5,34%, a 165,65 dólares. A JD.com caía 6,36%, para 27,70 dólares, e a Baidu cedia 3,82%, para 101,06 dólares.

O ETF iShares China Large Cap perdia 1,28%.

Provedores de índices em que essas ações estão hospedadas também perderam terreno, com a MSCI Inc caindo 4,1%, no ritmo de seu maior declínio percentual em um dia desde 5 de agosto, enquanto o S&P Global Inc tinha queda de 3,49%.

