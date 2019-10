WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de produtos fabricados nos Estados Unidos recuaram em agosto e os gastos empresariais com equipamentos foram muito mais fracos do que o imaginando inicialmente, nos mais recentes sinais de que a indústria norte-americana está em queda.

As encomendas à indústria caíram 0,1% em agosto após avançarem 1,4% em julho, disse o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que os pedidos recuariam 0,2% em agosto.

Os pedidos às fábricas caíram 0,1% em relação a agosto de 2018.

(Por Lucia Mutikani)