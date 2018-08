As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos recuaram 1,7% entre junho e julho, para um volume sazonalmente ajustado de US$ 246,9 bilhões, informou nesta sexta-feira o Departamento de Comércio do país. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda menor, de 0,8%.

A variação mensal de junho ante maio foi revisada de alta de 1,0% para avanço de 0,7%.

Mais amplamente, as encomendas de bens duráveis nos primeiros sete meses do ano tiveram alta de 8,6% em relação a igual intervalo em 2017.

Os embarques de bens duráveis caíram 0,2% entre julho e junho, para US$ 250,8 bilhões.

Visto como um termômetro de investimentos, as novas encomendas de bens de capital excluindo aeronaves e a categoria de defesa cresceram 1,4% em julho ante junho, o maior avanço desde abril.

Excluindo a categoria de transportes, as encomendas de bens duráveis registraram alta de 0,2% na comparação mensal ante junho.