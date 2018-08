WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump disse que ele respeita o presidente do Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano, Jerome Powell, mesmo ele não ajudando quando o assunto são disputas comerciais, noticiou a Bloomberg News nesta quinta-feira.

"Eu pus um homem lá que eu gosto e respeito", disse Trump em entrevista à Bloomberg, na qual o presidente parece assentir com um gesto da cabeça sobre a importância da independência do Fed na definição da política monetária.

"Nós não estamos sendo ajudados" pelo Fed quando o tema é disputas comerciais, disse Trump de acordo com a Bloomberg. "Dito isso... eu não estou certo de que a moeda deveria ser controlada por um político."

Trump nomeou Powell para o Fed no ano passado e ele tomou posse, substituindo Janet Yellen, em fevereiro.

O presidente criticou o Fed diversas vezes nas últimas semanas pelos aumentos de juros, dizendo mais recentemente em uma entrevista à Reuters que ele "não estava animado" com as políticas do Fed e o que elas representavam para seu programa econômico.

O Fed tem apertado o crédito enquanto a economia se recupera com baixo desemprego e inflação estável, decisões que Powell e outros integrantes do banco central dos EUA dizem ser apropriadas no mínimo para tirar as taxas de juros dos níveis ultrabaixos em que estão desde a crise econômica de 2007-2009.

Mas isso pode elevar os custos de financiamento para empresas e famílias, e ainda tornar as exportações dos EUA menos competitivas por fortalecer o dólar contra outras moedas.

Outros presidentes criticaram o Fed, e os comentários de Trump elevaram as tradicionais preocupações sobre interferência política no banco central.

Integrantes do Fed, incluindo Powell em discurso na semana passada, têm deixado claro que seus planos de elevar os juros continuam mantidos apesar dos comentários de Trump.

(Reportagem por Makini Brice)