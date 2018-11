Os líderes de México, Canadá e Estados Unidos devem assinar o acordo comercial da América do Norte nesta sexta-feira, apesar de os últimos detalhes continuarem provocando atritos comerciais na véspera da assinatura do acordo.

Não ficou claro o que exatamente os três países vão assinar. Eles concordaram em princípio estabelecer regras para os mais de trilhões de dólares de comércio mútuo depois de um ano e meio de negociações intensas concluídas com um acordo fechado apenas uma hora antes do prazo final de 30 de setembro.

Desde então, os três lados discutiram e os pontos mais delicados do acordo ainda não haviam sido definidos apenas algumas horas antes das autoridades se sentarem e assinarem o pacto, quando a cúpula do G20 começar em Buenos Aires.

Autoridades dos três países ainda precisam aprovar o pacto, oficialmente conhecido como Acordo dos Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), antes de entrar em vigor.

Enquanto o conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, vai assinar o acordo, autoridades canadenses foram inicialmente menos enfáticas.

Na noite de quinta-feira, no entanto, o porta-voz do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, confirmou que Trudeau, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, Trump, e a chanceler do Canadá, Chrystia Freeland, compareceriam à cerimônia às 10h (horário de Brasília).