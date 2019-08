O Diretor do Conselho de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro, disse hoje que as negociações comerciais dos Estados Unidos com a China vão continuar mesmo após Pequim anunciar tarifas retaliatórias a mais US$ 75 bilhões em produtos americanos.

Navarro, que falou à emissora Fox Business Network, disse que a China está enfrentando o peso das tarifas que o governo dos EUA impôs a seus produtos e apelou aos investidores que voltem sua atenção ao discurso que o presidente do Federal Reserve (Fed, o presidente dos EUA), Jerome Powell, fará logo mais, às 11h (de Brasília), durante o simpósio anual do Fed em Jackson Hole. Fonte: Dow Jones Newswires.