WASHINGTON (Reuters) - O Secretário de Defesa em exercício dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, anunciou nesta segunda-feira o destacamento de mais de cerca de 1.000 militares para o Oriente Médio para o que classificou como "finalidades defensivas", citando preocupações com ameaças vindas do Irã.

"Os ataques iranianos recentes validam as confiáveis informações de Inteligência que recebemos sobre o comportamento hostil de forças de Irã e de seus grupos aliados que ameaçam os efetivos dos Estados Unidos e nossos interesses pela região", disse Shanahan em nota.

O Irã informou nesta segunda-feira que violará limites acertados internacionalmente para o estoque de urânio de baixo enriquecimento do país em 10 dias, uma medida que deve agravar as tensões já elevadas com os EUA, mas acrescentou que nações europeias ainda têm tempo de salvar o acordo nuclear.

As tensões entre Estados Unidos e Irã se deterioraram desde as acusações do governo do presidente Donald Trump de que forças iranianas atacaram na quinta-feira dois navios-tanques no Golfo de Omã, uma rota vital de transporte de petróleo. O Irã nega a alegação.

O acordo de 2015, que o Irã e os outros signatários mantiveram após a decisão de Trump, limita o estoque de urânio de baixo enriquecimento do Irã a 300 kg enriquecido a 3,67%.