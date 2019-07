WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão em "período de silêncio" com a China sobre as negociações comerciais, disse o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, em entrevista à CNBC nesta sexta-feira.

O representante de Comércio norte-americano, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, viajarão para Pequim em um futuro próximo, disse Navarro. No geral, Lighthizer assumirá a liderança nas negociações, juntamente com o presidente dos EUA, Donald Trump, acrescentou.

(Por Susan Heavey)