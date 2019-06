Por David Brunnstrom e John Revill

BELLINZONA, Suíça (Reuters) - Os Estados Unidos estão preparados para se envolverem com o Irã sem condições prévias sobre seu programa nuclear, mas precisam ver o país se comportar como uma "nação normal", disse o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, neste domingo.

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, sugeriu no sábado que o Irã pode estar disposto a negociar se Washington mostrar respeito, mas disse que Teerã não será pressionado a conversar.

Pompeo, em uma aparente moderação de sua postura anterior, disse quando questionado sobre os comentários de Rouhani: "Estamos preparados para nos envolvermos em uma conversa sem condições prévias, estamos prontos para nos sentar."

No entanto, ele disse que Washington continuará a trabalhar para "reverter a atividade maligna" do Irã no Oriente Médio, citando o apoio de Teerã ao Hezbollah e ao governo sírio.

Pompeo disse que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem dito há um longo tempo que está disposto a conversar com o Irã.

"Estamos certamente preparados para ter aquela conversa quando os iranianos puderem provar que querem se comportar como uma nação normal", disse Pompeo durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu equivalente suíço, Ignazio Cassis, na cidade de Bellinzona, no sul da Suíça.

Trump disse na última segunda-feira estar esperançoso de que o Irã vá à mesa de negociação. Mas o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, disse na quarta-feira que Teerã não negociará com Washington, mesmo depois de Rouhani ter sinalizado que conversas seriam possíveis caso as sanções fossem retiradas.

(Reportagem adicional por Stephanie Nebehay em Genebra)

(Camila Moreira)