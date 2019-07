Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse neste sábado que está preocupado com relatos da interferência da China nas atividades de petróleo e gás no Mar do Sul da China, incluindo atividades de exploração e produção de longa data do Vietnã.

"As repetidas ações provocativas da China voltadas para o desenvolvimento de petróleo e gás offshore de outros Estados demandantes ameaçam a segurança energética regional e enfraquecem o livre e aberto mercado de energia indo-pacífico", disse o Departamento de Estado em um comunicado.

Na sexta-feira, o Vietnã acusou uma embarcação chinesa de pesquisa de petróleo e suas escoltas de violarem sua soberania e exigiu que a China removesse os navios das águas vietnamitas.

O Vietnã e a China há anos estão envolvidos em uma disputa sobre o trecho potencialmente rico em energia das águas do Mar do Sul da China.

Na quarta-feira, dois institutos de pesquisa norte-americanos relataram que navios chineses e vietnamitas entraram em um impasse que durou várias semanas perto de um bloco petrolífero na zona econômica exclusiva do Vietnã. Nem Pequim nem Hanói confirmaram ou negaram diretamente os relatórios.

"Os Estados Unidos se opõem firmemente à coerção e intimidação de qualquer reclamante para afirmar suas reivindicações territoriais ou marítimas", disse o Departamento de Estado.