CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México e os Estados Unidos assinaram um acordo paralelamente ao encontro do G20, em Buenos Aires, formalizando a expansão de uma linha de crédito norte-americana ao México se o país enfrentar uma crise cambial, disse o ministro das finanças mexicano nesta sexta-feira.

Os dois países anunciaram em 17 de outubro que o México poderia negociar até 9 bilhões de dólares sob uma "linha de swap" cambial com o Departamento do Tesouro dos EUA, ante 3 bilhões de dólares de um um acordo atualizado em 1994, quando o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) entrou em vigor.