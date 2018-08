WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram sanções nesta sexta-feira contra um banco russo que acusam de ter facilitado uma transação comercial com uma pessoa banida por Washington por envolvimento com o programa de armas nucleares da Coreia do Norte.

A medida acontece no momento em que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, deve pressionar países do sudeste asiático durante reuniões em Cingapura no sábado para manter sanções contra Pyongyang, que está em negociações com os Estados Unidos para acabar com seu programa nuclear.

O Departamento do Tesouro dos EUA disse que o banco russo Agrosoyuz Commercial Bank, de Moscou, havia conduzido "uma transação significativa" para Han Jang Su, representante-chefe em Moscou do Foreign Trade Bank (FTB), principal banco de câmbio da Coreia do Norte.

"Os Estados Unidos continuarão a garantir o cumprimento das sanções da ONU e dos EUA e a encerrar fluxos ilícitos de receita para a Coreia do Norte", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, em comunicado.

O Tesouro norte-americano também impôs sanções contra Ri Jong Won, vice-representante do FTB em Moscou, e disse que os dois representantes do banco norte-coreano deveriam ser expulsos da Rússia de acordo com resoluções da ONU que têm como objetivo pressionar Pyongyang por programa nuclear.

Os Estados Unidos também identificaram o que disseram ser duas empresas de fachada do FTB, a chinesa Dandong Zhongsheng Industry & Trade e a norte-coreana Korea Ungum Corporation.

(Reportagem de Susan Heavey e Tim Ahmann)