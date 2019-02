Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - Roger Stone, ex-conselheiro político do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi convocado nesta terça-feira a comparecer a um tribunal ainda nesta semana devido a publicações feitas no Instagram em que criticava e aparentemente ameaçava a juíza que preside o seu julgamento.

A juíza Amy Berman Jackson disse que Stone precisará justificar, durante audiência na quinta-feira, como as publicações não violaram uma ordem de silêncio aplicada no caso ou as condições de sua liberação.

Stone, que foi solto mediante pagamento de fiança de 250 mil dólares e pode viajar para certas cidades norte-americanas sem precisar de permissão judicial, se declarou inocente das acusações de fazer declarações falsas ao Congresso, de obstrução de Justiça e de manipulação de testemunhas, como parte da investigação do procurador especial Robert Mueller sobre a interferência da Rússia na eleição norte-americana de 2016.

Os advogados de Stone apresentaram um pedido formal de desculpas ao tribunal na segunda-feira, depois que ele publicou no Instagram uma foto da juíza ao lado do que parecia ser a mira de uma arma.

Em seguida, Stone deletou a imagem e a publicou novamente sem a mira, antes de removê-la de vez, de acordo com outros meios de comunicação.

