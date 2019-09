WASHINGTON (Reuters) - Randal Quarles, chefe de supervisão do Federal Reserve, disse nesta quinta-feira que o banco central dos Estados Unidos está preparando uma simplificação futura na regra pendente de capital bancário, conhecida como capital adicional prudencial para estresse, após preocupações do setor.

Quarles disse, em comentários preparados para apresentação, que o Fed deve remover dois requisitos bancários específicos -- um capital adicional para alavancagem em situações de estresse e um requisito para que os bancos paguem antecipadamente pelo valor de um ano em dividendos planejados -- dizendo que são desnecessários e redudantes. Ambos foram originalmente incluídos em uma proposta de regra de abril de 2018.

Em vez disso, Quarles propôs um repensar mais amplo da proposta e a possibilidade de integrar outra ferramenta no arsenal do Fed como uma maneira de gerenciar o quanto os bancos devem deter capital à medida que a economia muda.

Ao eliminar esses dois requisitos, ele sugeriu que o Fed elevasse o nível de base para seu adicional de capital anticíclico, uma ferramenta usada pelos bancos centrais em todo o mundo para instruir os bancos a reter mais capital durante os períodos em que a economia pode estar superaquecendo.

Atualmente, o Fed tem seu 'buffer' definido em zero por cento, mas Quarles argumentou que uma linha de base mais alta daria ao Fed mais flexibilidade para ajustar os níveis de capital bancário ao longo do ciclo econômico. Ele disse que a abordagem do Reino Unido, que se baseia em uma base de 1%, é "bastante convincente".

(Por Pete Schroeder)