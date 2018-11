WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve (Fed) conduzirá uma extensa revisão, no próximo ano, sobre como tenta guiar a economia dos Estados Unidos, disse o banco central norte-americano nesta quinta-feira.

"Agora é um bom momento para se fazer um balanço de como formulamos, conduzimos e comunicamos política monetária", disse o presidente do Fed, Jerome Powell, mencionando que a instituição estava próxima de atingir suas meta de máximo emprego e inflação de 2 por cento.

Em um comunicado, o Fed disse que planeja realizar uma conferência de pesquisa, em junho, para apoiar a revisão. A conferência será realizada no Fed de Chicago.

Os formuladores de políticas do Fed discutirão as perspectivas encontradas por volta do meio do ano e, em seguida, relatarão suas conclusões, disse o Fed.

(Por Jason Lange)