Por Riham Alkousaa

BERLIM (Reuters) - Um filme sobre operários da Alemanha Oriental lança luz sobre as divisões persistentes entre o leste e o oeste do país que permitiram que um partido de extrema-direita entrasse no Parlamento no ano passado --ainda que seu diretor refute qualquer mensagem política.

Com "In the Aisles", que estreou no Festival Internacional de Cinema de Berlim, o diretor alemão Thomas Stuber tenta dramatizar a incerteza que muitos trabalhadores alemães orientais ainda enfrentam na Alemanha unificada.

"Ele trata de pessoas que se sentem deixadas para trás, pessoas que dizem 'e quanto a mim?'", explicou Stuber, argumentando que grande parte da história da desindustrialização que varreu a antiga Alemanha Oriental comunista nos anos 1990 e 2000 ainda não foi contada.

Sentindo-se descartados e ameaçados pela imigração, muitos alemães orientais votaram no partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão) em setembro passado. A sigla obteve cerca de um quinto dos votos no antigo leste alemão, comparado com cerca de um décimo disse no oeste.

"Sim, consigo imaginar que três de cada cinco pessoas colocaria o xis na parte errada da cédula, mas ainda gosto do povo, e é disso que estou falando", disse Stuber em uma coletiva de imprensa depois da exibição da produção.

No filme, Christian, um jovem introvertido, começa a trabalhar em um mercado atacadista, passando os dias e as noites por seus corredores sem fim, ajeitando bebidas e aprendendo como dirigir uma empilhadeira.

Seu mentor, Bruno, um idoso que já foi caminhoneiro na Alemanha Oriental, ainda sente falta do emprego, mas se considera um dos alemães orientais sortudos por serem jovens o bastante para conseguir um novo trabalho após a unificação alemã.