A Ford Motor reportou queda de 6,9% nas suas vendas de veículo em novembro, para 145.495, na comparação com igual mês do ano passado. A Fiat Chrysler, por outro lado, registrou avanço de 17%, para 181.310 veículos, na contramão da maioria das outras montadoras no período. Analistas estimam que, no total, as vendas de veículos nos EUA tenham caído 2% nos EUA em novembro, na comparação anual.

Os resultados da Fiat foram impulsionados pelas marcas Jeep e Ram, com altas de 12% e 44% no ano, respectivamente. Já as marcas Fiat e Chrysler tiveram ambas quedas de dois dígitos na mesma comparação.

Entre as montadoras japonesas, a Toyota Motor e a Hong Motor registraram queda em suas vendas em novembro nos EUA. A Toyota registrou baixa de 0,6% no ano, para 190.423 veículos, enquanto a Honda teve recuo de 9,5%, para 120.534 unidades. Fonte: Dow Jones Newswires.