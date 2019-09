Por Marine Pennetier e Michel Rose

PARIS (Reuters) - Líderes mundiais, do passado e do presente, prestaram homenagem silenciosa nesta segunda-feira durante o funeral de Jacques Chirac, ex-presidente da França reconhecido por seu carisma e sua forte oposição à invasão do Iraque em 2003.

O francês Emmanuel Macron, o russo Vladimir Putin e o ex-presidente norte-americano Bill Clinton estavam entre as figuras públicas presentes à cerimônia em memória a Chirac, que morreu na semana passada, aos 86 anos.

Enrolado na bandeira da França, o caixão de Chirac permaneceu em frente à igreja de Saint-Sulpice, em Paris, após ser levado em procissão por ruas que reuniram milhares de pessoas.

Chirac, que governou a França de 1995 a 2007, foi elogiado por muitos franceses ao garantir o papel de seu país no cenário global, uma posição que o colocou em desacordo com Washington sobre a invasão do Iraque em 2003.

Prefeito de Paris durante 18 anos e primeiro-ministro para presidentes de esquerda e direita antes de ele mesmo ocupar o Palácio do Eliseu, Chirac tinha o dom de se conectar com os eleitores, particularmente na França rural.

"Esse ex-presidente... tinha um verdadeiro amor pelo povo, pela igualdade em sua casa nos salões do Eliseu ou na sala de um fazendeiro", disse o arcebispo de Paris, MIichel Aupetit, a cerca de 2 mil pessoas reunidas na igreja.

O arcebispo acrescentou que Chirac sentia grande amor pelo próximo, algo escasso na sociedade atual. "Adeus e muito obrigado, senhor Chirac".