PARIS (Reuters) - A violação pelo Irã dos limites acordados para o enriquecimento de urânio, depois que os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear com Teerã, foi "uma reação ruim a outra decisão ruim", aumentando os temores de uma guerra, disse o ministro das Relações Exteriores da França.

As tensões aumentaram quando Washington culpou o Irã por vários ataques contra petroleiros e Teerã abateu o drone de vigilância dos EUA, levando o presidente Donald Trump a ordenar ataques aéreos, que ele cancelou apenas alguns minutos antes do impacto.

Trump retirou os Estados Unidos no ano passado do acordo de 2015 entre o Irã e as potências mundiais para conter o seu programa nuclear, para a consternação dos co-signatários França, Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia e China.

"A situação é séria", disse o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, quando questionado sobre o risco de uma guerra mais ampla no Oriente Médio.

"O fato de o Irã ter decidido retirar-se de alguns de seus compromissos sobre a proliferação nuclear é uma preocupação adicional. É uma decisão ruim, uma reação ruim a outra decisão ruim, a da retirada dos EUA do acordo nuclear um ano atrás", afirmou, ao chegar para a parada militar anual do Dia da Bastilha em Paris.

As potências europeias não apóiam as sanções impostas por Trump ao Irã, com vistas a forçá-lo a negociar limites nucleares mais rígidos e outras concessões de segurança, mas não conseguiram encontrar maneiras de permitir que o Irã os evite.

"Ninguém quer uma guerra. Tenho notado que todos estão dizendo que não querem ir para o topo da escalada. Nem o presidente (iraniano) Rouhani, nem o presidente Trump ou outros líderes do Golfo. Mas aqui há elementos de guerra." escalada que são preocupantes ", disse Le Drian.

