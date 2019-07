Por Emilie Delwarde

SANGATTE, França (Reuters) - Um inventor francês fracassou na tentativa de atravessar o Canal da Mancha em uma prancha voadora a jato nesta quinta-feira, caindo na água ao pousar em uma plataforma de reabastecimento montada sobre um navio, informou sua equipe técnica.

Franky Zapata partiu do porto de Calais, no norte da França, com 42 litros de querosene na mochila, o suficiente para cerca de 10 minutos de voo. Ele planejava pegar outra mochila em uma embarcação que esperava no meio do trajeto de 35 quilômetros de largura do Estreito de Dover.

"É uma grande decepção. Ele chegou ao navio de reabastecimento, mas a plataforma de pouso atingiu a prancha voadora, o que o deixou desequilibrado e o derrubou na água", disse Stephane Denis, membro da equipe de apoio, à televisão BFM.

Zapata tentou a façanha no 110º aniversário do primeiro voo motorizado entre o Reino Unido e a França.

Mas Denis disse que, como a plataforma de pouso estava dois metros acima do convés, todos os movimentos do navio sobre as ondas estavam exagerados, o que dificultou o pouso.

"Ele havia praticado essa manobra em mares mais bravos sem problemas, mas agora, no momento mais importante, falhou. Hoje é o 110º aniversário do voo de Blériot. Teria sido um momento comovente".

Denis acrescentou que Zapata não se feriu e que fará uma nova tentativa o mais cedo possível.

Zapata recebeu um financiamento de 1,3 milhão de euros do Exército francês no final de 2018 para ajudar a financiar o desenvolvimento do hoverboard, que é movido por cinco motores a jato pequenos.

Em 25 de julho de 1909, o francês Louis Bleriot tornou-se o primeiro homem a atravessar o canal voando em um avião. Desde então, as travessias do canal tornaram-se um rito de passagem para todos os tipos de novas aeronaves.

(Por Emilie Delwarde, em Sangatte, e Geert De Clercq, em Paris)