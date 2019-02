PEQUIM (Reuters) - Os preços do aço e de matérias-primas siderúrgicas recuaram nesta segunda-feira na China, apesar do sentimento positivo do mercado, já que Pequim e Washington se aproximaram de um acordo comercial.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que vai adiar o aumento de tarifas sobre produtos chineses devido a negociações comerciais "produtivas". Ele e o presidente chinês, Xi Jinping, se reuniriam para selar um acordo caso o progresso continuasse.

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua também informou que os dois países fizeram "progressos substanciais" em questões específicas na última rodada de negociações.

"O atrito comercial está diminuindo enquanto a economia chinesa está mantendo a estabilidade... Em geral, o aço entraria em um mercado altista, apesar do aumento da produção", segundo uma nota da Jinrui Futures.

Os preços de referência do vergalhão de aço na Bolsa de Xangai perderam 0,7 por cento, para 3.682 iuanes (550,43 dólares) por tonelada.

Os futuros do minério de ferro na Bolsa de Dalian fecharam em baixa de 1,3 por cento, a 598,5 iuanes, depois de saltar até 3 por cento durante o início do pregão.

(Por Muyu Xu e Dominique Patton)