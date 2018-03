MANILA (Reuters) - Os contratos futuros de aço negociados na China subiram mais de 1 por cento nesta quinta-feira, apoiados pelas expectativas de que a demanda no maior consumidor do mundo vai se fortalecer com a indústria de construção do país se preparando novos negócios.

O mercado de aço mais firme ajudou na alta dos preços do minério de ferro, que se afastou de uma mínima de quase quatro meses vista no início desta semana.

O contrato do vergalhão mais ativo na bolsa de Xangai fechou em alta de 1,2 por cento, a 3.752 iuanes (594 dólares) por tonelada.

O minério de ferro na bolsa de Dalian subiu 1 por cento, para 490 iuanes por tonelada.

