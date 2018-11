PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do aço se recuperaram nesta quinta-feira, após seu pior desempenho em oito meses no dia anterior, apoiados por interrupções na produção em meio a alertas de poluição na maior região siderúrgica do país.

A província de Hebei, no norte do país, emitiu alertas de segundo nível para suas dez cidades. Os alertas entraram em vigor a partir desta quinta-feira, forçando a indústria pesada a implementar medidas de emergência, incluindo cortes na produção e redução do transporte de materiais.

Os futuros do aço na Bolsa de Xangai fecharam em alta de 1,3 por cento, a 3.729 iuanes (538,20 dólares) por tonelada, após cair 5,6 por cento na sessão anterior, em seu maior declínio percentual diário desde 23 de março.

Os preços tocaram o menor patamar em quatro meses na quarta-feira.

No entanto, analistas alertaram que os preços enfrentam ventos contrários no curto prazo.

"As siderúrgicas precisam reduzir a produção para aliviar a pressão de um excesso no mercado, mas isso não será alcançado no curto prazo", disseram analistas da CITIC Futures em nota em mandarim.

O minério de ferro na Bolsa de Dalian, para entrega em janeiro subiu 1,4 por cento, para 518,5 iuanes por tonelada.

(Por Muyu Xu e Dominique Patton)