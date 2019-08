WASHINGTON (Reuters) - Os gastos do consumidor nos Estados Unidos aumentaram solidamente em julho, com as famílias comprando uma variedade de bens e serviços, o que poderia acalmar ainda mais os temores de uma recessão, mas é improvável que o ritmo de crescimento do consumo seja sustentado em meio a ganhos de renda apenas moderados.

O Departamento de Comércio informou nesta sexta-feira que os gastos do consumidor --que correspondem a mais de dois terços da atividade econômica dos EUA-- aumentaram 0,6% no mês passado, após elevação não revisada de 0,3% em junho.

Economistas consultados pela Reuters previam que os gastos dos consumidores avançariam 0,5% no mês passado.

Os preços ao consumidor, medidos pelo índice PCE, aumentaram 0,2% em julho, uma vez que uma queda no custo dos alimentos foi compensada por um aumento nos preços de bens e serviços de energia. O PCE havia subido 0,1% em junho.

Nos 12 meses encerrados em julho, o índice de preços do PCE aumentou 1,4%, após subir 1,3% em junho.

(Por Lucia Mutikani)