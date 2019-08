(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Kansas City, Esther George, afirmou nesta quinta-feira que ficaria feliz em deixar a taxa de juros em seu nível atual, conforme as autoridades do banco central dos Estados Unidos avaliam como as tensões comerciais entre EUA e China podem afetar a economia.

"Estamos em um tipo de equilíbrio no momento e ficaria feliz em manter os juros na falta de ver alguma fraqueza ou algum fortalecimento, algum tipo de risco de alta que me levaria a achar que os juros deveria estar em outro lugar", disse George em entrevista à Bloomberg TV.

(Reportagem de Makini Brice e Doina Chiacu)