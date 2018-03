Por Sharon Bernstein

SACRAMENTO (Reuters) - O governador da Califórnia, Jerry Brown, acusou nesta quarta-feira o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de declarar guerra contra o Estado mais populoso dos EUA, após o Departamento de Justiça entrar com uma ação judicial para impedir políticas que protegem imigrantes ilegais contra deportação.

O governador democrata fez a acusação pouco após o secretário de Justiça dos EUA, Jeff Sessions, intensificar o confronto do governo republicano com a Califórnia. Em um discurso na capital do Estado, Sessions acusou a Califórnia de obstruir aplicação de esforços federais sobre a imigração e prometeu acabar com a postura desafiadora do Estado.

Sessions falava a um grupo de agentes da lei em Sacramento, um dia após o Departamento de Justiça entrar com ação contra a Califórnia, Brown e o secretário de Justiça democrata do Estado por conta das chamadas políticas de santuário, que protegem imigrantes ilegais.

“A Califórnia, me parece, está usando absolutamente todo poder que possui, poderes que não possui, para frustrar a aplicação da lei federal. Então vocês podem ter certeza que vou usar todo poder que tenho para impedi-la”, disse em discurso Sessions, a autoridade norte-americana mais graduada em relação à aplicação da lei.

Brown chamou a viagem do secretário de Justiça ao Estado de pirotecnia política e disse que sua descrição das leis da Califórnia é uma mentira.

“Assim como muitos no governo Trump, este secretário de Justiça não possui consideração com a verdade”, disse Brown a repórteres, acrescentando que as leis foram moldadas com informações e apoio de chefes de polícia da Califórnia.

“Isto é basicamente ir à guerra contra o Estado da Califórnia”, resumiu.

Em outubro, Brown transformou em lei um projeto que impede a polícia de fazer questionamento sobre o status de imigração e restringe a entre os agentes da lei e autoridades da imigração.

Sessions disse que agentes da imigração cumprem leis federais e que a “Califórnia não pode proibi-los ou obstruí-los de fazerem seu trabalho”.