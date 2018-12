LONDRES (Reuters) - A votação sobre o acordo para o Brexit da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pode ser adiada sem precisar da aprovação do Parlamento, afirmou uma fonte do governo britânico nesta segunda-feira.

A fonte governista disse que a votação será adiada e que o governo pode fazê-lo sem precisar conseguir a aprovação do Parlamento.

Mais cedo nesta segunda-feira, diversos parlamentares disseram acreditar que poderiam impedir qualquer tentativa de adiar a votação sobre o acordo firmado entre May e a União Europeia ao contestar a tentativa do governo de fazê-lo.

(Reportagem de Elizabeth Piper)