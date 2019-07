A Grécia contratou bancos para uma nova oferta de bônus com maturação em sete anos denominados em euro, com a transação sindicalizada a ser lançada no futuro próximo, sujeita a condições de mercado, apontou um dos bancos liderando a gestão em um anúncio nesta segunda-feira.

A emissão planejada será a terceira venda de bônus pela Grécia este ano, pelas quais já se levantaram 5 bilhões de euros, divididos igualmente, em bônus de 10 anos em março e de cinco anos em janeiro.

A recente queda nos rendimentos de bônus soberanos, uma função das expectativas de mercado por mais afrouxamento monetário pelo Banco Central Europeu (BCE), reforçou a corrida de investidores por bônus rendendo relativamente mais alto. Na zona do euro, investidores têm de escolher bônus de maturação muito longa ou ativos relativamente mais arriscados para agarrar retornos.

Os bancos contratados para a emissão são Barclays, Bank of America Merril Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura e Société Generale como gestores líderes.