BERLIM (Reuters) - Uma ruptura do Reino Unido com a União Europeia (UE) sem um acordo de divórcio teria consequências desastrosas para empresas e trabalhadores britânicos e europeus, disse neste sábado o chefe da Federação Alemã da Indústria.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, luta para aprovar a proposta de acordo pactuada com a UE, mas opositores, dentro e fora do seu partido, têm levantado a possibilidade de um Brexit sem acordo ou até mesmo um outro plebiscito sobre o tema.

Dieter Kempf disse a uma rede de jornais alemães que um Brexit sem acordo, o chamado "hard Brexit", afetaria bastante, em particular, as indústrias automotiva, aeroespacial, química, farmacêutica, elétrica e civil. Serviços, incluindo bancos e turismo, também seriam prejudicados.

"Um 'hard Brexit' seria desastroso", declarou Kempf, acrescentando que as empresas alemãs devem se preparar para uma saída sem acordo.

"Causaria grandes dificuldades para dezenas de milhares de empresas e centenas de milhares de trabalhadores dos dois lados do Canal da Mancha", afirmou.

Mais de dois anos depois de o Reino Unido ter votado para deixar a UE, ainda não estão claros como será a saída, os termos, ou mesmo se ela ocorrerá em 29 de março de 2019 como programado.

(Por Andrea Shalal)