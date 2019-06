NOVA YORK (Reuters) - Um helicóptero bateu no terraço de um prédio no centro de Manhattan nesta segunda-feira, informou o Corpo de Bombeiros de Nova York.

O Corpo de Bombeiros disse em publicação no Twitter que estava trabalhando no local do incidente, que ocorreu em um momento de chuva na cidade.

Segundo reportagens da mídia local, uma pessoa morreu no incidente.

Dezenas de viaturas de emergência estavam na área próxima à Sétima Avenida, entre as ruas 51 e 52, poucos quarteirões ao norte da Times Square.

O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, que chegou ao local pouco após o incidente, disse a repórteres que parecia que um helicóptero havia tentado fazer um pouso de emergência no terraço.

(Reportagem de Peter Szekely)