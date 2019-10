ROTTERDAM (Reuters) - Com dois gols de Memphis Depay e um de Luuk de Jong, a Holanda reverteu uma desvantagem de um gol a 10 minutos do final da partida e venceu a Irlanda do Norte por 3 x 1 nesta quinta-feira, em Roterdã, em jogo válido pelas Eliminatórias da Eurocopa 2020.

Os donos da casa saíram atrás no placar aos 30 minutos do segundo tempo, quando Josh Magennis deu a vantagem aos norte-irlandeses, mas reagiram com o gol de empate de Depay, aos 35, e outros dois tentos já nos acréscimos.

O resultado deixa Holanda, Alemanha e Irlanda do Norte empatadas na liderança do grupo C, todas com 12 pontos, embora os britânicos tenham disputado um jogo a mais.

(Por Mark Gleeson, na Cidade do Cabo)