(Reuters) - Um homem foi preso após bater com sua caminhonete repetidamente no prédio onde fica localizada uma emissora de televisão do Estado norte-americano do Texas nesta quarta-feira, reportou a Dallas Fox 4 News, alvo do incidente.

Após colidir com o prédio, o homem saiu do carro e começou a reclamar, segundo a emissora. Ninguém ficou ferido no incidente. A polícia de Dallas não respondeu de imediato a um pedido por comentário.

Imagens de televisão ao vivo mostraram uma caminhonete prateada com o capô amassado em frente ao prédio da Fox 4, rodeada por destroços de panéis de vidro do edifício.

"Ele está detido agora, mas o esquadrão anti-bombas está a caminho", escreveu a emissora em publicação no Twitter. "A maior parte das pessoas foi retirada e poucos estão trabalhando para manter as notícias no ar a partir de um local seguro".

A maior parte das pessoas foi retirada do prédio enquanto a polícia investiga uma bolsa suspeita, disse a emissora. O motivo do incidente ainda não é conhecido.

O episódio acontece menos de uma semana depois que autoridades federais acusaram um morador da Califórnia de ameaçar matar funcionários do jornal Boston Globe, pelo papel de liderança que a publicação teve na campanha de centenas de organizações midiáticas dos EUA para defender a liberdade de imprensa contra ataques do presidente Donald Trump.

(Reportagem de Scott Malone em Boston e Peter Szekely em Nova York)