Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES (Reuters) - Uma dupla criativa da Argentina busca manter viva a memória dos horrores sofridos durante o período chamado "Guerra Suja", utilizando o formato de história em quadrinhos para alcançar a geração que cresceu após o fim da ditadura militar do país em 1983.

A HQ focaliza em um centro clandestino de detenção em uma base naval formalmente chamada "Escuela Superior de Mecánica de la Armada", mas comumente conhecida apenas por "Esma", onde milhares de pessoas foram presas e torturadas, além de ser um espaço com desaparecimentos frequentes.

"É um livro que deseja contar o que aconteceu nesse lugar para as novas gerações", disse o escritor Juan Carrá à Reuters em uma entrevista no Museu de Sítio ESMA, onde ele apresentou os desenhos a lápis com o ilustrador Iñaki Echeverría.

"A ideia é estar apto a usar um formato de linguagem como as histórias em quadrinho, que permite a novas gerações entender isso de uma forma que é mais simples e ainda mais fascinante."

O enredo é contado através dos olhos de um jornalista fictício --um alter ego de Carrá-- que tem de cobrir um julgamento relacionado ao centro de detenção, que ocupa um espaço importante e doloroso na história da Argentina.

Os julgamentos da Esma envolveram um grande volume de arquivos legais e documentos, cujas vítimas vão das freiras francesas Alice Domon e Léonie Duquet à jovem sueca Dagmar Hagelin e o escritor argentino Rodolfo Walsh.

"Minha geração é atravessada pela ditadura, ela é educada pela ditadura", afirmou Echeverría.

"É uma decisão política escrever um livro sobre a Esma, sobre os julgamentos da Esma, então você deve fazer isso adequadamente. Se você for se sujar na lama, então fique bem sujo para ter a certeza de que você fez isso seriamente."