TAIPÉ (Reuters) - Um incêndio em um hospital em Taiwan na madrugada desta segunda-feira deixou 9 mortos e 15 feridos, e uma investigação foi iniciada para determinar a causa do fogo, disseram autoridades.

O premiê de Taiwan, William Lai, disse que o Ministério da Saúde está supervisionando os esforços de resgate no hospital da cidade de Nova Taipé, onde o incêndio foi apagado pouco depois do amanhecer.

O incêndio começou no 7º andar do prédio, usado para tratamento de doentes terminais.

Imagens da mídia mostraram pacientes sendo retirados do prédio em suas camas hospitalares, enquanto funcionários levavam outros em macas para ambulâncias.

Diversas ambulâncias faziam fila do lado de fora do hospital para levar as vítimas para outros centros médicos.

(Reportagem de Jess Macy Yu e da redacão de Taipé)