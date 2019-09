Por Chris Thomas e Abhirup Roy

BENGALURU/MUMBAI (Reuters) - A Índia perdeu contato com uma sonda que estava tentando pousar na Lua no sábado, informou sua agência espacial, em um revés para os ambiciosos planos do país de se tornar o primeiro país a investigar o inexplorado pólo sul lunar.

O módulo de aterrissagem da missão lunar Chandrayaan-2 estava tentando uma aterrissagem "suave" ou controlada perto do pólo sul da Lua, onde os cientistas acreditam que poderia haver água gelada. A comunicação foi perdida no momento em que estava prestes a tocar o solo.

"Os dados estão sendo analisados", disse K Sivan, presidente da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (Isro), a cientistas no centro de rastreamento da agência em Bengaluru.

A sonda indiana, que estava orbitando a Lua, começou a descer para a superfície lunar, mas os cientistas perderam contato com ela durante o penúltimo estágio da descida.

Uma transmissão ao vivo da Isro, equivalente da Índia à Nasa, mostrou a crescente tensão entre os cientistas e o local ficou silencioso conforme a estação de controle buscava obter um sinal do módulo.

"Há altos e baixos na vida... O que vocês conseguiram não é uma conquista pequena", disse o primeiro-ministro, Narendra Modi, que estava presente no centro da Isro, a cientistas depois de ser informado por Sivan.