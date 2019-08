Por Rebecca Rubin

LOS ANGELES, (Variety.com) - "Invasão ao Serviço Secreto", o terceiro capítulo da franquia da Lionsgate e da Millenium com Gerard Butler, estreou bem nas bilheterias, arrecadando 21,25 milhões de dólares nos primeiros três dias de exibição desde a sua estreia nos Estados Unidos.

Essas vendas foram o suficiente para liderar as bilheterias nos EUA, derrubando o líder da semana passada, "Bons Meninos". Estrelando Jacob Tremblay, a produção gerou 11,75 milhões de dólares em receitas, chegando ao total de 41,4 milhões de dólares no país até agora.

"Invasão ao Serviço Secreto" quase empatou com os 21,6 milhões de dólares do filme anterior da série, "Invasão a Londres", de 2016. A primeira produção da trilogia, "Invasão à Casa Branca", estreou em 2013 om 30,4 milhões de dólares.

A audiência de "Invasão ao Serviço Secreto" classificou o filme com um forte A-, muito acima dos 40% de avaliação positiva dos críticos especializados do site Rotten Tomatoes.

Na produção, Butler retorna como o agente do serviço secreto Mike Banning, que precisa limpar seu nome depois de ser culpado por um ataque contra o presidente norte-americano, interpretado por Morgan Freeman. O elenco ainda tem Jada Pinkett Smith, Piper Perabo e Nick Nolte.

Já "Mais Que Vencedores", um drama esportivo-religioso, estreou em terceiro lugar com 8,2 milhões de dólares. Dirigido pelos irmãos Kendrick e estrelando Alex Kendrick, o filme obteve um A+ no CinemaScore.

A última grande estreia do fim de semana, "Ready Or Not – O Ritual", abriu os trabalhos na 6ª colocação, arrecadando 7,6 milhões de dólares no fim de semana e um total de 10,6 milhões de dólares. O filme de baixo custo estrela Samara Weaving como uma recém-casada que descobre que seus sogros pretendem caçá-la por esporte.

"O Rei Leão" e "Velozes e Furiosos: hobbs & Shaw", completaram o Top 5. O primeiro ficou no quarto lugar nos EUA, arrecadando 8,15 milhões de dólares, levando a produção para 510 milhões em bilheterias na América do Norte. Já são 1,5 bilhão de dólares no mundo.

Já o filme de ação obteve 8,14 milhões de dólares, para um total doméstico de 147 milhões de dólares. O grande sucesso da produção ocorreu na China, onde estreou com 102 milhões de dólares. O total mundial chegou a 588,9 milhões de dólares.