GENEBRA (Reuters) - Comandantes militares iranianos disseram nesta quarta-feira que a República Islâmica está prestes a entrar em confronto total com seus inimigos e que encontra-se preparada para contrapor qualquer ameaça.

"O Irã tem o mais alto nível de prontidão militar e de defesa para confrontar qualquer tipo de ameaça e de demandas excessivas", disse o ministro da Defesa do país, Amir Hatami, segundo a Agência de Notícias da República Islâmica (Irna).

Ele disse que o Irã derrotará uma aliança entre Israel e os EUA.

Os EUA enviaram novos reforços militares para o Oriente Médio, incluindo um porta-aviões, bombardeiros B-52 e mísseis, numa demonstração de força contra o que dizem ser uma ameaça iraniana a suas tropas e seus interesses na região.

O comandante da Guarda Revolucionária do Irã disse que "estamos no limiar de um confronto de grande escala com o inimigo", noticiou a agência de notícias Fars.

"O inimigo pisou no terreno do confronto conosco com toda a capacidade possível, é o momento mais decisivo da revolução islâmica", acrescentou o major-general Hossein Salami, nomeado chefe da guarda no mês passado.

Também nesta quarta, uma autoridade de alto nível iraniana disse à Reuters que Teerã está preparada para qualquer cenário, desde "o confronto à diplomacia", mas que os EUA não têm como arcar com mais uma guerra no Oriente Médio.

(Reportagem de Babak Dehghanpisheh e Dan William)