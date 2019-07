GENEBRA (Reuters) - O Irã ultrapassou o teto de enriquecimento de urânio de 3,67% estabelecido no acordo nuclear histórico de 2015 com potências globais e pode elevá-lo ainda mais, disse o porta-voz da Organização de Energia Atômica iraniana, Behrouz Kamalvandi, nesta segunda-feira, de acordo com a agência de notícias Irib.

No domingo, o Irã disse que romperia o teto de enriquecimento de urânio em breve, levando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que busca uma renegociação do pacto, a alertar que "é melhor (Teerã) tomar cuidado"."Vinte por cento não são necessários agora, mas se quisermos o produziremos. Ao colocar de lado o enriquecimento de 3,67%, não temos obstáculo ou problema com esta ação", disse Kamalvandi, segundo a Irib, observando que as opções de enriquecimento em níveis mais altos foram debatidas com o Supremo Conselho de Segurança Nacional."Existe a opção de 20% e existem opções até mais altas do que essa, mas cada uma no seu devido lugar. Hoje, se as necessidades de nosso país são uma coisa, não buscaremos outra só para assustar o outro lado um pouco mais"."Mas eles sabem que é uma tendência crescente".Aumentar o número de centrífugas é uma opção como terceiro passo do Irã para diminuir seus compromissos com o acordo nuclear, disse Kamalvandi, enfatizando o reacionamento de centrífugas IR-2 e IR-2 M.Os signatários europeus restantes do pacto nuclear deveriam agir rapidamente para cumprir suas promessas porque o Irã continuará reduzindo seus compromissos com o acordo até obter um resultado, disse Kamalvandi, segundo a Irib.(Por Babak Dehghanpisheh)