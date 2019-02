DUBAI (Reuters) - O Irã iniciou manobras navais de larga escala nesta sexta-feira na entrada do Golfo Pérsico, que incluirão seus primeiros lançamentos de mísseis de cruzeiro por submarino, noticiou a mídia estatal em um momento de escalada nas tensões com os Estados Unidos.

Mais de 100 embarcações participam dos exercícios de guerra de três dias em uma área vasta que se estende do Estreito de Ormuz ao Oceano Índico, relatou a agência estatal de notícias Irna.

"O exercício cobrirá o confronto de uma variedade de ameaças, testes de armas e avaliação da prontidão de equipamentos e pessoal", disse o contra-almirante Hossein Khanzadi, comandante da Marinha, em comentários divulgados pela televisão estatal.

"Lançamentos de mísseis por submarino serão realizados... além de lançamentos de helicópteros e drones do convés do destróier Sahand", disse Khanzadi.

Segundo a mídia estatal, o Irã testará seu novo submarino de fabricação própria Fateh (Conquistador), que é armado com mísseis de cruzeiro e foi inaugurado na semana passada.

Autoridades iranianas já ameaçaram fechar o Estreito de Ormuz, uma rota importante de remessas de petróleo, em retaliação a qualquer gesto hostil dos EUA, inclusive tentativas de deter exportações de petróleo do Irã por meio de sanções.

O presidente dos EUA, Donald Trump, retirou seu país de um acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano em maio e readotou sanções contra Teerã. Ele disse que o acordo era falho por não incluir limitações ao desenvolvimento de mísseis balísticos iranianos ou ao seu apoio a representantes do regime na Síria, Iêmen, Líbano ou Iraque.

O Irã ampliou seu programa de mísseis, particularmente seus mísseis balísticos.

Teerã lançou o Sahand, também fabricado no país, em dezembro, e autoridades dizem que ele tem propriedades anti-radar.

O USS John C. Stennis entrou no Golfo Pérsico no mesmo mês, encerrando uma longa ausência de porta-aviões norte-americanos na rota marítima estratégica.

O Irã exibiu um novo míssil de cruzeiro terra-terra com um alcance de 1.300 quilômetros no início deste mês, em meio às comemorações do aniversário da Revolução Islâmica de 1979.

Especialistas ocidentais dizem que o regime muitas vezes exagera seu arsenal de armas, mas existem temores a respeito de seus mísseis balísticos de longo alcance.

(Da redação de Dubai)

