O ministro do Petróleo do Irã, Bijan Zanganeh, disse nesta quinta-feira que o país não participará de nenhum acordo de corte de produção até que as sanções contra o país impostas pelos Estados Unidos sejam retiradas.

Segundo Zanganeh, o excedente de oferta de petróleo em 2019 pode chegar a 2,4 milhões de barris por dia (bpd).

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) está reunida em Viena, junto com aliados, para discutir eventuais cortes na oferta de petróleo devido o recuo dos preços internacionais da commodity.