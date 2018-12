DUBAI (Reuters) - Forças de segurança iranianas prenderam 10 pessoas suspeitas de vínculos com um ataque suicida executado com um carro-bomba que matou pelo menos dois policiais na semana passada, afirmou o chefe da polícia, Hossein Ashtari, neste domingo.

"Boas pistas foram obtidas e com a cooperação do público (...) vamos chegar às principais pistas", disse Ashtari, segundo a agência estatal de notícias IRNA.

Pelo menos 48 pessoas ficaram feridas no ataque suicida de quinta-feira, promovido por um grupo sunita contra um edifício da polícia na cidade portuária de Chabahar, no sudeste do Irã, segundo a mídia estatal.

Apesar de ataques suicidas serem raros no Irã, grupos militantes sunitas têm promovido vários ataques contra forças se segurança nos últimos anos na província de istan-Baluchestan, onde Chabahar está localizada.

A província abriga uma minoria sunita no país de maioria xiita e há tempos é atingido por violência promovida por traficantes de drogas e separatistas.

Teerã acusa o rival regional sunita, a Arábia Saudita, e seu arqui-inimigo, os Estados Unidos, de financiar os militantes sunitas, uma acusação que Riad e Washington negam.