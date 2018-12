DUBAI (Reuters) - O Irã continuará com testes de mísseis para reforçar sua capacidade de defesa e dissuasão, disse um importante porta-voz militar neste domingo, após uma alegação dos EUA de que Teerã realizou um novo teste com mísseis.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, condenou no sábado o que descreveu como teste do Irã de um míssil balístico de médio alcance capaz de transportar múltiplas ogivas como uma violação do acordo internacional sobre o programa nuclear de Teerã.

"Testes de mísseis ... são realizados para defesa e dissuasão do país e continuaremos com isso", disse o general Abolfazl Shekarchi, porta-voz sênior das Forças Armadas iranianas, segundo a agência de notícias semi-oficial Tasnim.

Ele não confirmou ou negou que o Irã tenha realizado um novo teste.