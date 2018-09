O Japão começou a se recuperar nesta quarta-feira depois que um forte tufão deixou ao menos 11 mortos, centenas de feridos e milhares de pessoas isoladas em um aeroporto inundado, embora ainda não se saiba quando a estrutura de um polo turístico do país será reaberta.

O tufão Jebi, cujo nome significa "engolir" em coreano, chegou a alcançar momentaneamente o status de supertufão e é a tempestade mais forte a atingir o Japão em 25 anos.

O Jebi chega após meses de fortes chuvas, deslizamentos de terra, enchentes, e temperaturas recordes que deixaram centenas de mortos no Japão.

Cerca de 3 mil turistas ficaram presos durante a noite no aeroporto de Kansai, no oeste do país, construído em uma baía perto de Osaka e conectado ao continente por uma ponte que foi danificada quando um navio se chocou com sua estrutura durante a tempestade.

Muitas pessoas foram resgatadas em barcos para sair do aeroporto, onde ainda era possível ver poças de água na principal pista após a inundação de terça-feira.

"Mais do que tudo, eu realmente quero tomar um banho", disse uma mulher à televisão pública NHK.

O secretário-chefe do gabinete japonês, Yoshihide Suga, disse nesta quarta-feira que cerca de 470 pessoas ficaram feridas e que ainda não se sabe quando o aeroporto será reaberto. Segundo ele, algumas linhas férreas das áreas afetadas ainda estão fechadas.

Entretanto, o número de casas sem energia já foi reduzido para cerca de 530 mil.

"O governo continuará a fazer tudo que for possível para lidar com esses problemas com a maior urgência", disse Suga em coletiva de imprensa.