Por Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão não alterou sua avaliação sobre a economia em junho, depois de revisá-la para baixo duas vezes nos últimos três meses, apesar de a guerra comercial crescente entre Estados Unidos e China ameaçar prejudicar ainda mais o crescimento global.

Os riscos para a perspectiva econômica podem aumentar a pressão para o governo elevar os gastos como compensação pelo possível golpe de um aumento de imposto planejado para outubro.

"A economia do Japão está se recuperando em um ritmo moderado, enquanto a fraqueza nas exportações e na produção industrial continua", disse o governo no relatório de junho, mantendo a avaliação do mês passado.

O governo revisou a análise da terceira maior economia do mundo para baixo em março e maio.

O relatório de junho não alterou a avaliação de que as exportações e a produção continuaram fracos, nem seu parecer de que as despesas de capital estão crescendo em ritmo moderado.

"A fraqueza nas exportações se deve à desaceleração econômica da China e a um ajuste no inventário de bens ligados à tecnologia da informação", disse uma autoridade em um boletim sobre o relatório.